Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:20 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — сказал Дюпин.
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