ВКС России поразили два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России высокоточными ракетами поразили штаб украинской территориальной обороны в донецком Соледаре, два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», — отметил Конашенков.

По его словам, также были уничтожены два украинских С-24 на военном аэродроме в районе Днепра. «Также уничтожен <…> в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой Народной Республики», — добавил он.