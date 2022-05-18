0
0
143
НОВОСТИ

ВКС России поразили два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева

12:32 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России высокоточными ракетами поразили штаб украинской территориальной обороны в донецком Соледаре, два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», — отметил Конашенков.

По его словам, также были уничтожены два украинских С-24 на военном аэродроме в районе Днепра. «Также уничтожен <…> в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой Народной Республики», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 18.05.2022
Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, сможет заплатить в рублях — Силуанов
0
31
13:05 18.05.2022
Выход боевиков с «Азовстали» означает, что они сдаются, иных трактовок нет — Песков
0
68
13:00 18.05.2022
Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи США — WP
0
74
12:20 18.05.2022
Более 50% россиян высказываются за законодательные ограничения для водителей самокатов
0
144
12:05 18.05.2022
Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов
0
177
12:00 18.05.2022
Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
0
171
11:32 18.05.2022
Песков заявил, что не знает, когда Путин снова будет ревакцинироваться от ковида
0
172
11:20 18.05.2022
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
0
216
11:05 18.05.2022
Президент Эстонии считает невозможной полную изоляцию РФ
0
228
11:00 18.05.2022
Китайцы назвали Россию наиболее дружественной страной - опрос
0
221

Возврат к списку