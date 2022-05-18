Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи США — WP

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина стала крупнейшим в мире получателем американской военной помощи США, обойдя в этом списке Египет и Израиль. Такие оценки содержатся в опубликованной во вторник статье газеты «Вашингтон пост».

В материале отмечается, что США направили Киеву с 2014 по 2021 год около 2,7 млрд долларов военной помощи. При этом только с начала военной спецоперации на Украине объем этой помощи составил 3,8 млрд долларов. Издание подчеркивает, что рассматриваемый новый пакет помощи на 40,1 млрд долларов содержит около 20 млрд долларов на сферу обороны.

Газета сравнивает эти показатели с последними имеющимися на данный момент данными за 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Тогда крупнейшим в мире получателем военной помощи США был Израиль, который получил 3,3 млрд долларов, за ним следовал Египет (1,3 млрд долларов), на третьем месте оказалась Иордания (0,51 млрд долларов).