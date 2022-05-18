Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, сможет заплатить в рублях — Силуанов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет объявлять дефолт по внешнему госдолгу, если западная инфраструктура окажется закрытой, РФ сможет исполнить обязательства в рублях. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

«Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть. <…> В конечном счете, заплатим в рублях тем же самым иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура», — сказал Силуанов.