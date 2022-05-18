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НОВОСТИ

В Мариуполе, по первым данным, не подлежат восстановлению более 60% домов — Пушилин

13:32 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 60% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению. Такие предварительные данные сообщил в среду журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Примерные оценки — это более 60% домов подлежит сносу и постройке новых», — сказал он.

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