Москва высылает 24 итальянских дипломата — МИД РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры высылает 24 сотрудника посольства Италии в Москве. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Да, это так», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.