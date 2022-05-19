Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения «провалена» — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не согласны с тем, что программа импортозамещения «провалена», в этом отношении ведется напряженная работа, заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», — прокомментировал представитель Кремля по просьбе ТАСС высказывания сенатора Андрея Клишаса о реализации программы импортозамещения.

«Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — добавил Песков.