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Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения «провалена» — Песков

14:32 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не согласны с тем, что программа импортозамещения «провалена», в этом отношении ведется напряженная работа, заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», — прокомментировал представитель Кремля по просьбе ТАСС высказывания сенатора Андрея Клишаса о реализации программы импортозамещения.

«Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем», — добавил Песков.

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