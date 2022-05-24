США могут смягчить экологические стандарты для бензина в целях снижения цен — Reuters

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом рассматривает возможность приостановки действия ряда экологических стандартов для нефтепереработчиков в целях борьбы с ростом цен на бензин. Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники агентство Рейтер.

По его данным, речь идет о временном отказе от требования избегать использования дешевых компонентов, таких как бутан, при производстве бензина, используемого в летнее время. Соответствующая норма, как поясняет Рейтер, призвана сокращать образование смога. В прошлом администрация США на региональном и национальном уровне приостанавливала действие этого правила в рамках борьбы с перебоями в поставках, отмечает агентство. В нынешней ситуации окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Стоимость бензина на АЗС в США в понедельник вновь обновила исторический максимум, достигнув в среднем 4,596 доллара за один галлон (3,785 литра). Самые высокие цены зафиксированы в штате Калифорния — 6,069 доллара.

Уверенный рост цены на бензин в США начался в конце зимы этого года, при этом третью неделю подряд она стабильно растет, постоянно обновляя рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. При этом еще год назад цена на бензин держалась на уровне 3 долларов за галлон.