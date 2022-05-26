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НОВОСТИ

Ближайшие кварталы будут непростыми, заявила глава ЦБ РФ

14:12 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ближайшие кварталы будут непростыми, так как будет экономика будет адаптироваться к новой реальности. Однако процесс структурной трансформации не будет бесконечным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Ближайшие кварталы не будут простыми: пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам. Но процесс структурной трансформации не будет бесконечным, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей», — сказала она, выступая на мероприятии Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

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