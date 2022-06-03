Кадыров после встречи с Шойгу заявил, что определены новые меры для ускорения СВО
13:20 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве заявил, что были определены новые меры, которые позволят повысить эффективность специальной военной операции (СВО) на Украине и ускорить ее.
«В четверг в рамках рабочего визита в Москву у меня состоялась очень плодотворная встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу, — написал он в пятницу в своем телеграм-канале. — Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики [спецоперации на Украине]. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе».
НОВОСТИ
- 13:05 03.06.2022
- Украинские неонацисты применяют оружие США против гражданского населения — Захарова
- 13:00 03.06.2022
- Киев делает фейковые видеосюжеты о «высокой эффективности» западного оружия — МО РФ
- 12:36 03.06.2022
- Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве потушен — Собянин
- 12:23 03.06.2022
- За компанией The Hill Foundation обнаружили интересы Ходорковского
- 12:20 03.06.2022
- В Москве выявили 264 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 03.06.2022
- ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ, в том числе эмбарго на нефть
- 12:00 03.06.2022
- В России выявили 4 188 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:56 03.06.2022
- В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
- 11:50 03.06.2022
- Мэр Собянин поручил принять меры по ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
- 11:48 03.06.2022
- Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два каботажных рейса в Петропавловск-Камчатский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать