Кадыров после встречи с Шойгу заявил, что определены новые меры для ускорения СВО

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве заявил, что были определены новые меры, которые позволят повысить эффективность специальной военной операции (СВО) на Украине и ускорить ее.

«В четверг в рамках рабочего визита в Москву у меня состоялась очень плодотворная встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу, — написал он в пятницу в своем телеграм-канале. — Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики [спецоперации на Украине]. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе».