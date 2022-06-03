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НОВОСТИ

Если Украина разминирует свои порты для вывоза зерна, Россия не будет пользоваться моментом - Путин

21:11 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет использовать возможное разминирование украинской стороной портов на юге страны для атаки с моря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, для вывоза украинского зерна через подконтрольные Киеву порты юга Украины их нужно сначала разминировать.

«Мы не будем пользоваться ситуацией с разминированием для того, чтобы предпринимать какие-то атаки с моря», — подчеркнул Путин.

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