Если Украина разминирует свои порты для вывоза зерна, Россия не будет пользоваться моментом - Путин

21:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет использовать возможное разминирование украинской стороной портов на юге страны для атаки с моря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, для вывоза украинского зерна через подконтрольные Киеву порты юга Украины их нужно сначала разминировать.

«Мы не будем пользоваться ситуацией с разминированием для того, чтобы предпринимать какие-то атаки с моря», — подчеркнул Путин.