В ФРГ газохранилища заполнены почти на 50% - агентство

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газохранилища в ФРГ заполнены на 49,6%. Об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства Германии, который опубликован в субботу.



Это больше, чем в июне 2015, 2017, 2018 и 2021 годов. «Газоснабжение в Германии стабильно, — отметил регулятор. — Энергобезопасность остается обеспеченной».



Решение «Газпрома» остановить поставки газа ряду европейских покупателей из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуации с энергоснабжением в ФРГ, отметили в агентстве.



