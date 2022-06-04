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НОВОСТИ

В ФРГ газохранилища заполнены почти на 50% - агентство

14:10 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газохранилища в ФРГ заполнены на 49,6%. Об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства Германии, который опубликован в субботу.

Это больше, чем в июне 2015, 2017, 2018 и 2021 годов. «Газоснабжение в Германии стабильно, — отметил регулятор. — Энергобезопасность остается обеспеченной».

Решение «Газпрома» остановить поставки газа ряду европейских покупателей из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуации с энергоснабжением в ФРГ, отметили в агентстве.

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