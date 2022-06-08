В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн за пропаганду нетрадиционных отношений

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных нарушениях. Согласно действующему законодательству, штрафы предусмотрены только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ). Законопроектом предлагается признать эту статью утратившей силу и ввести новую административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в целом.

Как уточняется в пояснительных материалах, понятие "пропаганда" предполагает активные публичные действия по формированию в сознании установок и (или) стереотипов поведения либо деятельность, "имеющую цель побудить или побуждающую лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения".

Как подчеркивают авторы инициативы, предлагаемая законопроектом норма не предусматривает вмешательства в сферу "индивидуальной автономии, включая сексуальное самоопределение личности" и не имеет целью "запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений", а также не препятствует "беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств".

Кроме того, авторы инициативы отмечают, что проект не препятствует использованию представителями сексуальных меньшинств всех не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и защиты своих прав и законных интересов.