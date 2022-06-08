0
0
102
НОВОСТИ

США нарушили обязательства, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 производства РФ — посольство

10:05 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США допустили вопиющее нарушение обязательств, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 производства РФ, которые ранее предназначались для Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник посольством РФ в США.

«Обратили внимание на то, что в очередной пакет американской военной помощи Украине включены четыре вертолета Ми-17 российского производства, ранее приобретенных Вашингтоном для афганского правительства, — отметили дипломаты. — Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России. Это — вопиющее нарушение американской стороной ее обязательств. Несмотря на наши неоднократные обращения за разъяснениями, внятного ответа от США не последовало».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 08.06.2022
Школы Мелитополя с нового учебного года перейдут на русский язык — мэр
0
27
10:20 08.06.2022
США ищет возможность отказа от импорта российского урана - Bloomberg
0
60
10:00 08.06.2022
В РФ из Донбасса этапированы более 1 000 украинских военнослужащих и иностранных наемников
0
105
09:32 08.06.2022
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн за пропаганду нетрадиционных отношений
0
138
09:20 08.06.2022
В Херсонской области будут принимать заявления на гражданство РФ от жителей всей Украины
0
151
09:05 08.06.2022
Поезд сошел с рельсов в Иране, погибли 13 человек
0
151
09:00 08.06.2022
НАТО не гарантирует неразмещение ядерного оружия в Финляндии
0
201
23:08 07.06.2022
Украина согласна вывозить зерно морем в обмен на поставки вооружений и защиту берегов
0
750
21:45 07.06.2022
В ООН подсчитали, скольких человек в мире коснулся кризис вокруг Украины
0
711
20:45 07.06.2022
Центробанк повышает порог по сумме переводов за рубеж для физлиц
0
738

Возврат к списку