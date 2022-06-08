США нарушили обязательства, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 производства РФ — посольство

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США допустили вопиющее нарушение обязательств, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 производства РФ, которые ранее предназначались для Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник посольством РФ в США.

«Обратили внимание на то, что в очередной пакет американской военной помощи Украине включены четыре вертолета Ми-17 российского производства, ранее приобретенных Вашингтоном для афганского правительства, — отметили дипломаты. — Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России. Это — вопиющее нарушение американской стороной ее обязательств. Несмотря на наши неоднократные обращения за разъяснениями, внятного ответа от США не последовало».