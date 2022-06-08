Москвичи проголосовали за создание в столице площади ДНР
11:24 08.06.2022
В Москве появится площадь Донецкой Народной Республики, которая будет располагаться в центре столицы у посольства США. Соответствующее решение было принято в ходе онлайн-голосования на сайте проекта «Активный гражданин».
Новая площадь будет создана в Пресненском районе на месте безымянной территории около американского посольства на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В голосовании участвовали более 278 тыс. человек, имеющие полную учетную запись на mos.ru.
Идею увековечивания на карте Москвы памяти защитников Донбасса высказали депутаты Мосгордумы, в правительство столицы поступили обращения москвичей с разными вариантами названия и вопрос решено было вынести на интернет-голосование.
Вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» набрал максимальное количество голосов (около 44%). Затем следует название «Площадь Защитников Донбасса» (примерно 31%), за вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» проголосовали 8% участников опроса. Примерно 15% жителей столицы отметили, что такие вопросы должны решать специалисты.
В условиях голосования сообщается указано, что в Москве также будет выбрана еще одна площадь или улица, которая получит наименование в честь Луганской Народной Республики.
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