В ЕС не хотели, чтобы торжественный прием Лаврова в Сербии оттенял визит Шольца — посол РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза не хотели, чтобы торжественный прием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербии оттенял предстоящий визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Белград. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в среду в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Тут еще причина — контраст, который бы возник во время визита Шольца, который предстоит с разницей всего нескольких дней, на фоне приема Сергея Викторовича Лаврова здесь, в Белграде и Сербии», — сказал он. Дипломат отметил, что еще одной причиной нежелания Запада, чтобы Лавров посетил Сербию, является «крайнее нежелание услышать реальную ситуацию, позицию России по Боснии и по Косово».

«Было бы сразу ясно, в какую сторону и к каким людям обращены не только ум, но сердце и душа большинства сербского народа, — указал посол. — Прием бы был колоссально величественный. Разочарование немыслимое, Сергея Викторовича очень здесь ждали».

6-7 июня у Лаврова был запланирован визит в Белград. В воскресенье сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета российского министра. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что самолету министра было отказано в пролете через воздушное пространство стран, окружающих Сербию. Сам Лавров заявил в понедельник, что Москва считает решение ряда европейских государств не пропускать его самолет беспрецедентным и немыслимым.