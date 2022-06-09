В Подмосковье 10 тысяч участников «Активного долголетия» поставили рекорд по скандинавской ходьбе
17:35 09.06.2022
|Фото Павла Попова
«В преддверии Дня России состоялся масштабный марафон скандинавской ходьбы. Он прошел одновременно в 46 подмосковных парках, а центральной площадкой стал Парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. 10 тысяч участников клуба «Активное долголетие» прошли 3 километра, получили памятные награды и заряд бодрости. Первая треть «марафонцев» получили на финише в подарок спортивные костюмы», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
На центральной площадке, где собрались 240 «марафонцев» из Одинцово, Власихи и ряда других муниципальных образований, участников марафона приветствовали министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов и пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.
«Приятно видеть наше старшее поколение в таком прекрасном настроении. Вы подаете нам отличный пример, так держать», – сказал Дмитрий Абаренов перед стартом марафона.
Принять участие в марафоне мог любой желающий пенсионного возраста. Для тех, у кого не имелось необходимого спортивного инвентаря, организаторами были предоставлены комплекты специальных палок для северной ходьбы.
В состязании длиной в 3 км участвовали 4 категории спортсменов, возраст которых начинался от 50 лет для женщин и от 60 лет для мужчин.
«Очень нравится сегодняшний фестиваль. Здесь так много участников из разных городов Подмосковья. Молодцы, что занимаются спортом, активно живут и подают правильный пример подрастающему поколению, — прокомментировала участница марафона, житель Одинцовского городского округа Алевтина Боровикова. – Спортом занимаюсь уже более 20 лет. Каждый день стараюсь приходить на стадионе 5–7 кругов. Скандинавская ходьба – очень полезна для организма, она разгружает все мышцы тела и обладает еще многими положительными качествами в отличие от обычной ходьбы».
Все участники турнира получили стартовые номера, сертификаты и памятные медали. А самые быстрые и активные марафонцы стали обладателями подарка от губернатора Московской области Андрея Воробьёва – брендированного спортивного костюма.
Скандинавская ходьба входит в число самых популярных активностей проекта «Активное долголетие», еженедельно ее посещают более 2,5 тысяч человек. Ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале «Активное долголетие».
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