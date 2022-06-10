Олег Митволь арестован по статье о мошенничестве в особо крупном размере
11:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), говорится в пятницу в сообщении суда.
«Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО „Красноярский ТИСИЗ“ Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком по 24 июля 2022 года», — отмечается в сообщении.
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