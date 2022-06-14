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Тревор Рид подал жалобу в ООН с призывом привлечь к ответственности власти РФ

09:20 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американец Тревор Рид, освобожденный в апреле из заключения в РФ в обмен на россиянина Константина Ярошенко, подал петицию в ООН с призывом привлечь к ответственности власти РФ за несправедливое помещение под стражу. Об этом сообщил в понедельник его представитель Джонатан Фрэнкс.

"Техасский морской пехотинец Тревор Рид направил петицию к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, чтобы начать процесс привлечения к ответственности российского правительства за его неправомерное содержание под стражей", - написал он вTwitter.

Поданная петиция не требует немедленной реакции, при этом решения данной рабочей группы не являются обязательными к исполнению.

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