РФ сейчас в нелегкой ситуации, «но нет худа без добра» — Песков

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС.

«Ситуация нелегкая, скорее, ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны [из-за введенных против страны западных санкций]. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — сказал Песков.