Четыре человека ранены при обстреле села в Брянской области — губернатор

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — говорится в сообщении.