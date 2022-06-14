Четыре человека ранены при обстреле села в Брянской области — губернатор
11:20 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — говорится в сообщении.
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