ВСУ за время эскалации более 4 тыс. раз применяли тяжелое вооружение при обстрелах ДНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 060 раз применяли тяжелое вооружение при обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 118 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4 379 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 4 060», — говорится в сообщении.