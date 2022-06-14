ВСУ за время эскалации более 4 тыс. раз применяли тяжелое вооружение при обстрелах ДНР
12:20 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 060 раз применяли тяжелое вооружение при обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За 118 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4 379 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 4 060», — говорится в сообщении.
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