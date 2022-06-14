Заградотряды расстреляли более 30 украинских военных, пожелавших сложить оружие — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заградотряды украинских националистов открыли перекрестный огонь по военнослужащим 54-й бригады ВСУ, решившим сдаться, в результате получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.

«Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. <…> В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

По его информации, пожелавшие сложить оружие украинские военные, занимавшие опорный пункт в районе зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов», — подчеркнул генерал.