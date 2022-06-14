В Литве опасаются российского законопроекта об отказе от признания независимости - СМИ

13:32 Источник: Известия

Вильнюс опасается внесенного в Госдуму России законопроекта об отказе от признания независимости Литвы. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — пояснил Ландсбергис 10 июня.

Дипломат также сказал, что в Литве очень серьезно относятся ко всем заявлениям Москвы.

8 июня депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.

Депутат считает, что постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. Известия