В Литве опасаются российского законопроекта об отказе от признания независимости - СМИ
13:32 14.06.2022 Источник: Известия
Вильнюс опасается внесенного в Госдуму России законопроекта об отказе от признания независимости Литвы. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.
«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — пояснил Ландсбергис 10 июня.
Дипломат также сказал, что в Литве очень серьезно относятся ко всем заявлениям Москвы.
8 июня депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.
Депутат считает, что постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. Известия
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