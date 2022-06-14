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НОВОСТИ

Песков не стал говорить о решении ЕСПЧ, поскольку РФ их больше не выполняет

15:32 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вердикте этого органа по российскому закону об иностранных агентах.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом [РФ Владимиром Путиным]», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. «Российская Федерация больше не исполняет эти решения», — констатировал Песков.

11 июня были опубликованы подписанные главой государства законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.

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