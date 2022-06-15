Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь стал доступен для гражданских — власти

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Не только для военных [перевозок подходит маршрут]. Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной. Люди пользуются этим, желающих много, есть очереди на границе, она под такой наплыв не была рассчитана. Но этот коридор существует», — сказал Рогов.