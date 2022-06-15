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Володин назвал смертную казнь заслуженным наказанием за обстрелы мирных жителей

10:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертная казнь — заслуженная мера наказания в отношении тех, кто отдает приказы обстреливать мирных жителей и выполняет их. Такое мнение в среду в своем телеграм-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддомы, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети», — указал политик.

По его мнению, те, «кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой». «Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — убежден Володин.

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