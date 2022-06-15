Сдача в плен противнику не подпадет под статью о госизмене — первый зампред комитета Думы
10:05 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнопленные однозначно не будут признаваться перебежчиками в случае принятия законопроекта, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Об этом ТАСС заявила в среду первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.
«Можно однозначно сказать о том, что военнопленные не будут подпадать под данную норму. Вопрос о конкретизации категорий участников вооруженных конфликтов, военных действий или иных действий с применением вооружения, участие в которых принимает Россия, ко второму чтению на сегодняшний день не поднимался», — сказала депутат.
Панькина уточнила, что речь идет именно о тех лицах, которые «умышленно перешли на сторону противника в условиях подобных действий с целью осуществления деятельности против безопасности» России. «Примечательно, что в УК РСФСР 1960 года в статье 64 „Измена родине“ уже содержался такой вариант объективной стороны как „переход на сторону врага“, — отметила она.
Депутат также добавила, что у комитета есть две недели на прием поправок и в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению все поступившие предложения будут рассмотрены.
Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Инициатива была внесена в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Статью 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене предложено дополнить новым составом преступления «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий <…>, участие в которых принимает РФ». За это грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
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