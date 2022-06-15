До 1,2 тыс. гражданских лиц могут удерживать на заводе «Азот» в Северодонецке — МВД ЛНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность гражданских лиц, которых украинские формирования удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке, может составлять до 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Сейчас в Северодонецке где-то 1-1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории „Азота“. Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — сказал Киселев.