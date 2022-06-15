Санкции США в отношении РФ могут повлиять на пенсии американцев — Bloomberg
10:32 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из крупнейших американских фондов PIMCO предупредил власти США, что санкции Вашингтона в отношении РФ могут привести к потерям пенсионных фондов Соединенных Штатов, сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По его сведениям, имеющий активов на несколько триллионов долларов PIMCO сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Помимо этого, стремление американских властей добиться дефолта РФ позволит Москве оставить себе валютные резервы, которые в других обстоятельствах пошли бы на выплаты западным кредиторам по долговым обязательствам.
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