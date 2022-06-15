ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС России крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили во Львовской области склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777», — заявил Конашенков.