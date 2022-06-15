ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
12:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС России крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили во Львовской области склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777», — заявил Конашенков.
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