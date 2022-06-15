Вывод гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке сорван обстрелами ВСУ, заявили в ЛНР
12:32 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эвакуация мирных жителей, находящихся в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, сорвана обстрелами гуманитарного коридора по стороны украинских военных. Об этом в среду сообщил журналистам офицер Народной милиции Луганской Народной Республики.
«[Эвакуация] полностью сорвана противником. <…> [Украинские военные] начали стрельбу, потом начал работать миномет, танк и, по всей видимости, [артиллерийская установка] „Нона“, — сказал он.
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