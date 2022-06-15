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НОВОСТИ

В Москве выявили 173 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 173 против 142 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 774 035 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 12 против 15 днем ранее, до 43 933.

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