В Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов — власти

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Запорожской области добровольно начали формировать списки для батальонов, которые в случае необходимости будут защищать освобожденные территории, сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Невероятный шанс у нас выпал у той территории, которая освобождена, вырваться из этого (из-под власти Украины — прим. ТАСС). <…> Большое количество людей, которые хотели бы сегодня защищать свою родину не от мифического турка или финна, а именно от того украинца, от ВСУ. Люди пока приходят, записываются, мы фиксируем большие списки, больше 200 человек есть уже», — сказал он.