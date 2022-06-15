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Путин поручил обеспечить ликвидацию лесных пожаров в течение суток с момента обнаружения

14:32 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов к 2030 году обеспечить ликвидацию пожаров на землях лесного фонда в течение первых суток с момента их обнаружения, следует из указа главы государства, текст которого опубликован в среду на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100%», — говорится в тексте документа.

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