Кремль не считает, что новая операция Турции будет способствовать стабильности в Сирии
15:00 15.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не считает, что операция, которую Анкара ведет против курдов на севере Сирии, будет способствовать стабильности и безопасности в этой республике. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — сказал он.
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