Кремль не считает, что новая операция Турции будет способствовать стабильности в Сирии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не считает, что операция, которую Анкара ведет против курдов на севере Сирии, будет способствовать стабильности и безопасности в этой республике. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — сказал он.