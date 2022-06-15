Китай готов оказывать поддержку РФ в вопросах суверенитета и безопасности — Си Цзиньпин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы оказывать поддержку России при урегулировании ключевых вопросов, касающихся защиты суверенитета и национальной безопасности. Об этом в среду в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай готов к тесному стратегическому взаимодействию с РФ, к оказанию взаимной поддержки с учетом ключевых интересов обеих сторон, касающихся суверенитета и национальной безопасности», — приводит слова лидера КНР Центральное телевидение Китая.