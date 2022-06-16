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НОВОСТИ

В России выявили 3 326 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 326, до 18 388 424. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 699, до 17 810 796. Днем ранее там заявляли о 4 528 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 67, до 380 270. Днем ранее было зарегистрировано 66 смертей.

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