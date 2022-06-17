Президент Казахстана: Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика опоры на собственные силы в экономической сфере при текущих условиях абсолютно невозможна, необходимо сотрудничать с другими странами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Я являюсь сторонником международного сотрудничества, будь то политического, тем более инвестиционного, торгово-экономического. <…> Если где-то не получается на одном направлении, надо уходить на другое, потому что мир такой. Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно, действительно, в чистом виде импортозамещения не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом, — сказал он. — С точки зрения регионального сотрудничества, уж не говоря о глобальных аспектах, мы за то, чтобы не уходить в самоизоляцию, а, конечно же, работать друг с другом, находить возможности. Сейчас в одиночку очень трудно выживать».