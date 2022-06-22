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Число летальных исходов от COVID-19 снизилось на 16% за неделю - ВОЗ

21:20 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,36 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 7,5 тыс. умерли. Число летальных исходов и случаев заражения снизилось на 16% и на 4% соответственно по сравнению с предшествующими семью днями, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, «число новых случаев заболевания, регистрируемых за неделю, продолжило сокращаться после пиковых значений января». По сравнению с предшествующей неделей (6-12 июня) в мире зафиксировано снижение смертности на 16%, тогда как количество случаев заражения уменьшилось на 4%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 360 453 человек и о 7 592 летальных исходах.

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