В АТОР рассказали, почему иностранных туристов в РФ в этом сезоне почти не будет

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранных туристов в России в этом летнем сезоне практически не будет, в том числе из-за сокращения объемов перевозок и кратного их удорожания. Об этом сообщил АТОР.

«Туроператоры сообщают, что в этом летнем сезоне иностранных туристов в России практически не будет. От поездок иностранцев останавливают сокращение объемов и кратное удорожание перевозки, визовые ограничения, невозможность платить банковскими картами и другие факторы», — отмечается в сообщении.