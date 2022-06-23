В АТОР рассказали, почему иностранных туристов в РФ в этом сезоне почти не будет
19:00 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Туроператоры сообщают, что в этом летнем сезоне иностранных туристов в России практически не будет. От поездок иностранцев останавливают сокращение объемов и кратное удорожание перевозки, визовые ограничения, невозможность платить банковскими картами и другие факторы», — отмечается в сообщении.
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