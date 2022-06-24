Путин связал глобальный рост цен с безответственной политикой «Большой семеки»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкий рост инфляции в мире — это не итог последних месяцев или тем более спецоперации на Украине, а результат многолетней политики стран «Большой семерки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс», который проходит в пятницу по видеосвязи.

«Это не итог последних месяцев или уж тем более не следствие специальной военной операции <…> по защите Донбасса. Хочу подчеркнуть: резкое усиление инфляции не вчера произошло. Это результат нескольких лет. Это стало результатом многолетней и причем, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран „Большой семерки“, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — указал он.