Зеленский заявил о готовности к «удару» в ответ на «риски» со стороны Приднестровья

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны этого региона. Об этом он заявил в понедельник на совместной с Санду пресс-конференции после их встречи в Киеве, видеозапись которой опубликовал офис украинского президента.

На вопрос о возможности угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, Зеленский заявил: «Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы — удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные». «Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», — заявил Зеленский.