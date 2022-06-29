Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
11:30 29.06.2022
|Иллюстрация SberDevices
Jazz by Sber, разработанный командой SberDevices, позволяет всем желающим создавать и проводить встречи в бесплатной версии до 200 человек. Во время звонка можно синхронно смотреть видео в интернете и слушать музыку, а демонстрировать экран могут одновременно все участники конференции.
Для корпоративного сектора доступна расширенная версия Jazz by Sber, которая открывает еще больше функциональных возможностей. Она поставляется в облачном формате или может быть развернута в контуре заказчика.
Также для бизнеса предусмотрено комплексное коммуникационное предложение: сервис может быть интегрирован с умными устройствами от Сбера. Помимо запуска конференции из приложения или браузера, Jazz можно использовать на смарт-дисплее SberPortal или устройстве для оснащения переговорных комнат SberBox Top. Трансляцию можно легко переносить с одного устройства на другое, начать общение с телефона, а продолжить его – в переговорной комнате на большом экране. Кроме того, благодаря использованию технологии SmartSpeech пользователь в любой момент встречи может получить ее текстовую расшифровку.
«Для нас было очень важно, чтобы сервис – помимо безопасности, качественного звука и картинки – был максимально удобным и понятным, чтобы каждый мог в нем разобраться с первого подключения к конференции, – отметил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices. – Также мы предусмотрели набор функций, которые делают общение еще более приятным и эффективным. Например, функцию умного шумоподавления, чат с реакциями, кнопку «Поднять руку» для высказывания своего мнения и даже «вечные» ссылки, по которым можно подключиться в любое время. Я думаю, что все это – весомые аргументы в пользу Jazz для любых организаций».
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