0
0
156
НОВОСТИ

Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber

11:30 29.06.2022

джаз.png
Иллюстрация SberDevices
Количество организаций, использующих бесплатную версию российского сервиса для видеоконференций Jazz by Sber, превысило 400. В это число входят юрлица – от образовательных учреждений до крупных корпораций, обратившиеся за подключением сервиса через форму на сайте или напрямую в техподдержку и использующие Jazz.

Jazz by Sber, разработанный командой SberDevices, позволяет всем желающим создавать и проводить встречи в бесплатной версии до 200 человек. Во время звонка можно синхронно смотреть видео в интернете и слушать музыку, а демонстрировать экран могут одновременно все участники конференции.

Для корпоративного сектора доступна расширенная версия Jazz by Sber, которая открывает еще больше функциональных возможностей. Она поставляется в облачном формате или может быть развернута в контуре заказчика.

Также для бизнеса предусмотрено комплексное коммуникационное предложение: сервис может быть интегрирован с умными устройствами от Сбера. Помимо запуска конференции из приложения или браузера, Jazz можно использовать на смарт-дисплее SberPortal или устройстве для оснащения переговорных комнат SberBox Top. Трансляцию можно легко переносить с одного устройства на другое, начать общение с телефона, а продолжить его – в переговорной комнате на большом экране. Кроме того, благодаря использованию технологии SmartSpeech пользователь в любой момент встречи может получить ее текстовую расшифровку.

«Для нас было очень важно, чтобы сервис – помимо безопасности, качественного звука и картинки – был максимально удобным и понятным, чтобы каждый мог в нем разобраться с первого подключения к конференции, – отметил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices. – Также мы предусмотрели набор функций, которые делают общение еще более приятным и эффективным. Например, функцию умного шумоподавления, чат с реакциями, кнопку «Поднять руку» для высказывания своего мнения и даже «вечные» ссылки, по которым можно подключиться в любое время. Я думаю, что все это – весомые аргументы в пользу Jazz для любых организаций».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:55 29.06.2022
Новый индекс Иванова от Сбера: Ивановы уверены в курсе рубля впервые за 8 лет
0
0
12:32 29.06.2022
Никто не должен вмешиваться в торговлю Китая с Россией — МИД КНР о санкциях США
0
69
12:20 29.06.2022
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили базу подготовки наемников в Николаеве
0
95
12:07 29.06.2022
Андрей Воробьев: Более 1,2 тысяч медиков получили соципотеку в Подмосковье
0
99
12:05 29.06.2022
Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 51 и 54 руб. соответственно
0
109
12:00 29.06.2022
Поданная на приговор британцу Пиннеру жалоба приостанавливает его вступление в силу
0
118
11:32 29.06.2022
Сотрудники ФСБ задержали жителей Волгоградской области, готовившихся к захвату власти
0
204
11:20 29.06.2022
Планы ЕС заменить российский газ «чересчур оптимистичны» — CNBC
0
195
11:05 29.06.2022
В Херсонской области запустили подсчет населения для подготовки к референдуму
0
199
11:00 29.06.2022
Посол ЛНР в РФ заявил, что в пригороде Лисичанска одна треть боевиков уже сдались в плен
0
178

Возврат к списку