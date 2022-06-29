Власти Франции собираются ввести продуктовые чеки для малоимущих

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции намерены выдать чеки на продукты, которые получат около 9 млн французов с наиболее низкими доходами. Об этом заявила в среду официальный представитель правительства, госсекретарь Оливия Грегуар в эфире телеканал Бэ-эф-эм.

«Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере 100 евро на домохозяйство и дополнительно 50 евро на ребенка. Это мера коснется примерно 9 млн человек», — сообщила Грегуар.

Представитель кабмина уточнила, что эту помощь получат «домохозяйства с наиболее низкими доходами». Она также уточнила, что 6 июля в правительстве будет представлен проект закона о защите покупательной способности французов, который, в частности, будет предусматривать «введение специализированных чеков для получения местных продуктов высокого качества».