0
0
199
НОВОСТИ

Вооруженные силы РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

12:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ выводом своего гарнизона с острова Змеиного продемонстрировали мировому сообществу, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — сказал Конашенков.

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 30.06.2022
МО РФ сообщило об обмене 144 на 144 военных по указанию Верховного главнокомандующего
0
1
12:32 30.06.2022
ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пять складов с вооружением ВСУ за сутки
0
33
12:00 30.06.2022
Вооруженные силы РФ вывели гарнизон с острова Змеиный
0
56
10:05 30.06.2022
Украинским войскам в Лисичанске отдан приказ на отход — офицер ЛНР
0
92
20:40 29.06.2022
Готовиться к противостоянию с РФ НАТО начало еще в 2014-м году - Столтенберг
0
247
18:42 29.06.2022
ДНР и Украина произвели обмен пленными, впервые с начала СВО
0
303
16:12 29.06.2022
РФ названа самой значительной угрозой для безопасности НАТО — новая Стратегическая концепция альянса
0
307
13:32 29.06.2022
На острове Кубанский уничтожено подразделение французских САУ «Цезарь» ВСУ
0
342
13:20 29.06.2022
ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода ВСУ в районе Авдеевки, обстреливавших ДНР
0
323
12:20 29.06.2022
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили базу подготовки наемников в Николаеве
0
305

Возврат к списку