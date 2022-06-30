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Белоруссия получает от РФ все то, что нужно суверенному государству — Лукашенко

12:20 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия получает от России все то, что необходимо суверенному государству. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я все время слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация. 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли, — сказал он. — А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству».

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