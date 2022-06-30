Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
17:28 30.06.2022
Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) стала новым участником ассоциации «Байкал без пластика». Меморандум о вступлении подписал начальник ВСЖД Вадим Владимиров.
Ассоциация появилась в мае 2022 года как объединение бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений, обеспокоенных проблемой загрязнения Байкала пластиком. Участники выступают за незамедлительную разработку комплекса мер по выводу из оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, распространение экологической культуры среди населения и туристов.
Среди членов ассоциации – компания En+ Group промышленника Олега Дерипаски, «РТ-НЭО Иркутск», Сбербанк, сеть супермаркетов «Слата», «Гранд Байкал», Иркутский государственный университет, Центр развития Байкальского региона «Байкал.Центр», «Байкальский заповедник», «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».
Как отмечают в ассоциации, ВСЖД ежегодно в границах магистрали в Иркутской области и Бурятии проводит мероприятия по защите природы, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий. В 2021 году на 10 станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги были установлены площадки для раздельного сбора мусора. Контейнеры позволяют отдельно утилизировать предметы, пригодные для вторичной переработки – бумагу, стекло и пластик. Для заготовки вторсырья, собранного из мусора на станциях исторической магистрали, был приобретен специальный гидравлический пресс, расположенный на станции Култук.
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