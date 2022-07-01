«Казахстанские железные дороги» опровергли вывоз зерна с Украины в обход санкций

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла в пятницу появившиеся в средствах массовой информации утверждения о вывозе зерна с территории Украины с нарушением санкционных ограничений.

«30 июня 2022 года в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне „Жибек жолы“. АО „KTZ Express“ поясняет, что 26 октября 2021 года ТОО „KTZ Express Shipping“ (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера (фрахтования судна без экипажа — прим. ТАСС) с российской компанией ООО „Грин-лайн“ до 30 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Из него также следует, что ООО «Грин-лайн» заключило контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU. «По заверению руководителя Mangelbert OU, 28 июня 2022 года судно „Жибек жолы“, загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6 927,8 тонны), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу. Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны», — рассказали в КТЖ.

Там пояснили, что АО «KTZ Express» проводит активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии. «АО „KTZ Express“ является приверженцем строгого соблюдения существующих санкционных ограничений», — добавили в пресс-службе.