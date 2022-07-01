0
0
135
НОВОСТИ

«Казахстанские железные дороги» опровергли вывоз зерна с Украины в обход санкций

15:32 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла в пятницу появившиеся в средствах массовой информации утверждения о вывозе зерна с территории Украины с нарушением санкционных ограничений.

«30 июня 2022 года в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне „Жибек жолы“. АО „KTZ Express“ поясняет, что 26 октября 2021 года ТОО „KTZ Express Shipping“ (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера (фрахтования судна без экипажа — прим. ТАСС) с российской компанией ООО „Грин-лайн“ до 30 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Из него также следует, что ООО «Грин-лайн» заключило контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU. «По заверению руководителя Mangelbert OU, 28 июня 2022 года судно „Жибек жолы“, загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6 927,8 тонны), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу. Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны», — рассказали в КТЖ.

Там пояснили, что АО «KTZ Express» проводит активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии. «АО „KTZ Express“ является приверженцем строгого соблюдения существующих санкционных ограничений», — добавили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 01.07.2022
Задымление у Крымского моста объяснили учениями
0
74
16:12 01.07.2022
В Лисичанске находятся более 10 тыс. мирных жителей — ЛНР
0
100
16:00 01.07.2022
Зависимость РФ от импортных поставок в сфере научного приборостроения велика — Медведев
0
123
15:12 01.07.2022
Индия запретила использование одноразовых пластиковых изделий
0
193
15:02 01.07.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье стартовал конкурс на получение субсидий по франшизе
0
186
15:00 01.07.2022
Nord Stream AG подтвердил остановку «Северного потока» на плановый ремонт с 11 по 21 июля
0
204
14:32 01.07.2022
В номера российских автомобилей предложили добавить буквы Z и V
0
240
14:30 01.07.2022
Лидер российских пуштунов предупредил об угрозе внешнего управления радикализмом
0
236
14:12 01.07.2022
Один человек из потерпевшего крушение в Якутии Ан-2 выжил
0
264
14:00 01.07.2022
Посол Митрофанова поставит перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии
0
276

Возврат к списку