Задымление у Крымского моста объяснили учениями

16:32 Источник: Интерфакс

Задымление в районе Крымского моста, фото и видео которого публикуют СМИ, связано с учениями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что по совпадению в это же время на мосту произошло ДТП.

"Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - заверил глава Крыма.