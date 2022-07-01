Задымление у Крымского моста объяснили учениями
16:32 01.07.2022 Источник: Интерфакс
Задымление в районе Крымского моста, фото и видео которого публикуют СМИ, связано с учениями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.
Он уточнил, что по совпадению в это же время на мосту произошло ДТП.
"Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - заверил глава Крыма.
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